De earste F-35 komt deroan: wêr kin ik de oankomst folgje?

Publyk kin stean op de spottersbult by Marsum en in spottersplak oan de eastkant fan de fleanbasis.

Seremoanje mei taspraken

By oankomst fan it gefjochtsfleantúch is in seremoanje pland, wêrby't ûnder oare steatssekretaris Barbara Visser fan definsje en boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert sprekke sille. By de seremoanje wurde sa'n 2200 minsken ferwachte.

De F-35 sil tegearre mei syn foargongers in fly-by meitsje en it nije fleantúch makket ek noch in eigen fly-by.