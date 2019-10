'Saaklike' bekeroerwinning foar Hearrenfean: "Job gedaan"

"We hebben soms net iets te veel gebreid en als postbode gevoetbald. En in de eindfase waren we net te slordig. Het was een zakelijke overwinning, dat zeker," sei Jansen.

Ejuke sette Hearrenfean al nei tsien minuten op foarsprong, mar Johnny Jansen wie der doe noch net gerêst op. "Tuurlijk ben je blij dat je een goal maakt, maar je wilt door en gewoon je kansen blijven creëren en dominant blijven. Daar zijn we redelijk goed in geslaagd. We hebben één of twee kansen weggegeven en veel gecreëerd"

Koker

"Ik ben zeker blij en we hebben het goed gedaan. Prima, we zitten weer in de koker," sa sei de trainer.