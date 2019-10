Bewenners sprekke har út oer Ljouwerter Vliet-sône: "It is in getto"

De buert om it Vliet hinne hat al langere tiid bot lêst fan probleemjongeren dy't kliïnt binne by soarchferliener Strong ID yn de Willem Loréstrjitte en dêr wenje. Mar ek drugsferslaafden jouwe in protte oerlêst.

Sebas Veenstra fan Stichting Vlietvaardig seit der er syn ferhaal dwaan kinnen hat. "We binne der klear mei, it is tiid foar aksje. Yn de wyk binne is soad drugsgebrûkers en drugspannen en der is in soad oerlêst. Foar gewoane bewenners is gjin plak mear. Fynst oeral spul fan drugsgebrûk, ek op plakken dêr't lytse bern boartsje. It is in getto."

De lêste twa jier is it neffens him slimmer wurden troch de komst fan soarchynstellingen. "Der binne tefolle. Plysje en gemeente binne bûn." Hieltyd mear minsken wolle de wyk út. Pannen wurde opkocht troch huisjesmelkers." De wyk moat wer leefber wurde.