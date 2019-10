Harkemase Boys ferliest yn rûzige wedstriid fan FC Groningen

De Grinzers reizgen nei de Derby fan it Noarden fan snein foar de twadde kear yn in pear dagen nei Fryslân. Sy moasten wol efkes geduld ha, want de wedstriid begûn in oantal minuten letter om't der konfetty op it fjild lei. It spul waard efkes letter ek noch stillein doe't der fjoerwurk op it fjild smiten waard.

Nei in goed kertier miste Ajdin Hrustic in grutte kâns. Hy krige de bal fan Amir Absalem en like de bal frij binnen sjitte te kinnen, mar Mark Bruintjes helle de bal fan de line.

Fjoerwurk

Nei in healoere spyljen waard it spul opnij stillein omdat fjoerwurk it fjild op smiten waard, yn de rjochting fan Harkemase Boys-keeper Jansema. Skiedsrjochter Van der Eijk stjoerde de spilers de klaaikeamers yn. Nei oproppen fan de stadionomropper om op te hâlden mei it smiten fan fjoerwurk koe de wedstriid nei in healoere wachtsjen wer troch.