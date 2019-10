Fjoerwurk fersteurt bekerduel Harkemase Boys-FC Groningen

De wedstriid fan Harkemase Boys tsjin FC Groningen is woansdeitejûn twa kear stillein. Der waard fjoerwurk op it fjild smiten fan sportpark De Bosk op de Harkema. De twadde kear dat dit barde, moasten de spilers de klaaikeamer yn. Der kaam doe in knal fan fjoerwurk yn it 16-metergebiet fan keeper Jansema, dy't dêrfan skrok.