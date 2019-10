SC Hearrenfean troch nei folgjende ronde beker troch winst op amateurs

Excelsior Maassluis waard tsien minuten nei it skoft gefaarlik, fia in skot fan Vincent van de Berg. De spits, dy't yn it ferline in jier yn de jeugdoplieding fan Hearrenfean spile, skeat mar krekt oer.

Mei noch tsien minuten te gean soarge Daniël Høegh noch foar de 0-3. Faik skeat, mar Van Leeuwen brocht rêding. Høegh wurke de rebound binnen en soarge sa foar de 0-3 einstân.