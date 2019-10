Feestjûn mei dvd-presintaasje Rommy Henstra giet net troch

Oer de feestjûn ûntstie opskuor, omdat op de poster meld wurdt dat de opbringst bedoeld is foar it grêf fan Rommy Henstra. Syn famylje wist dêr lykwols neat fan. Rommy syn soan Tjeerd sei dêr earder oer: "Der hat gjin oerlis west mei de famylje. De dvd fine we prima, dy hele feestjûn ek. Mar hy hie wol even sizze kinnen dat it foar it grêf is. We kinne dat ûnderhâld sels wol betelje."

De presintaasje soe sneon hâlden wurde op sportpark De Bosk op 'e Harkema. Wa't al kaarten kocht hie, krijt syn jild werom.