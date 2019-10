LIVE: IepenUP Live giet oer de situaaseje yn Koerdistan

Doe't de Feriene Steaten earder dizze moanne de troepen weromhellen út Noard-Syrië, die Turkije in ynfal. Dit gebiet, dat ek bekend stiet as Rojava, waard troch de Koerden bestjoerd. In grutte groep Koerden is op de flecht slein.

Sjoernaliste Fréderike Geerdink fertelt yn IepenUP Live oer har ûnderfiningen. Sherin Seyda jout in powerkolleezje oer de situaasje yn Koerdistan. Wat we foar de Koerden bestjutte kinne, fertelt Beri Shalmashi. En der is muzyk fan Thalie, in sjongeres út Ljouwert mei Koerdyske roots.