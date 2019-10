Gemeente Harns stelt ûndersyk nei ôffal foarearst út

De gemeente Harns wol ûndersykje hoe't ynwenners minder rêstôffal oerhâlde kinne. Oer it ûndersyk hat de gemeente yn de ôfrûne wike in soad fragen krigen en hoe't mei persoanlike gegevens omgien wurde sil.

Om dy fragen goed te beäntwurdzjen, en om de ynwenners de tiid te jaan om goed nei te tinken oer dielname, is de proef no earst útsteld. Ynwenners ûntfange dizze wike noch in brief mei mear ynformaasje.

It ûndersyk rjochtet him op de fraach oft it mooglik is om in kilopriis yn te fieren foar ôffal. Takom jier moat it ôffal in stik minder wêze, dat wol it Ryk. Doel is 100 kilo it jier de persoan. Dêrfan moat 75 prosint skieden wurde.