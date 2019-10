Elfstedenhal yn Ljouwert noch oant dit wykein ticht fanwege steuring

De motor fan de kuolmasine is stikken en wurdt woansdeitejûn ynspektearre. "Dêrnei witte we pas watfoar ûnderdiel stikken is en hoe fluch oft dat reparearre wurde kin", fertelt Heeg. De steuring ûntstie tiisdei.

Op de webside fan de Elfstedenhal wurdt oanjûn om de sosjale media fan de iishal yn de gaten te halden foar it lêste nijs. De iishockeyhal is wol gewoan iepen.