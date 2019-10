Harkemase Boys klear foar bekerduel tsjin FC Groningen

Spesjaal útfak

Der moat in soad gebeure foar it duel tusken de beide ploegen op Sportpark De Bosk. Sa is der in ekstra tribune boud en is der in spesjaal útfak makke. Der binne in soad regels dêr't de klup mei rekken hâlde moat. "Wy ha in spesjale rûte foar de gasten út Grins dy't nei it útfak tagiet. Dat moatte wy foar de feilichheid goed begeliede," fertelt frijwilliger Jan Oosterhof.



Moarns betiid binne op de dei fan de wedstryd al tsientallen frijwilligers dwaande mei de wedstryd, ûnder oare mei it klearmeitsjen fan in grutte sponsortinte. Dy is 20 by 25 meter grut. It bestjoer fan de Harkiten wol de sponsoaren goed fersoargje by spesjale wedstriden as dy tsjin Grins.

Oosterhof tinkt dat de Harkemase Boys ferrasse kin. "It bliuwt de beker. Al binne wy mei 3-0 ferlies of 3-1 ek wol tefreden," sa seit er.