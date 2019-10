FIDEO: fleaners oer komst F-35 nei Ljouwert

It fleanen mei de F-35 is maklik. Knopkes sitte op itselde plak as yn de F-16 en de menu's yn de systemen binne sa'n bytsje gelyk.

Beide tastellen binne makke troch produsint Lockheed Martin. Dochs is der in grut ferskil. Troch alle sensoaren hellet it tastel in soad ynformaasje op. Fleaners moatte benammen leare om dêrmei om te gean.