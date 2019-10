Hartstichting ropt Friezen boppe de 40 op om bloeddruk te mjitten

Bloeddrukmjitter

Minsken mei in bloeddrukmjitter kinne maklik thús harren bloeddruk mjitte. Dat hat sa syn foardielen, om't der genôch rêst nommen wurde kin foar de mjitting en it werhelle wurde kin as it nedich is.

Hieltyd mear wurkjouwers biede bloeddrukmjitters oan en ek by in soad thússoarchwinkels binne de mjitters te keap. As de bloeddruk slim ferhege is of nei in tal mjittingen op ferskate mominten de bloeddruk boppe de 140/90 is, dan is in besite oan de hûsdokter nedich. De bloeddruk kin ferlege wurde troch sûn te iten, net te smoken en genôch te bewegen.