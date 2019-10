FIDEO: Janine Smit en Letitia de Jong, freondinnen én konkurrinten

Fryske reedriders binne faak goed yn allrounden, mar sprinte kinne Friezen ek hieltyd better. Sterker noch: de twa rapste sprintfroulju fan Nederlân binne twa Friezinnnen: Janine Smit en Letitia de Jong einigen ferline jier op it Nederlânsk kampioenskip as nûmers ien en twa op de 500 meter. Konkurrinten op it iis, mar dêrnjonken goede freondinnen.