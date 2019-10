Bouwrâld yn aksje: krije sy tasizzingen foarinoar?

It is in dreech dilemma foar minister Schouten. "We moeten ervoor zorgen dat, als iets meer stikstof doet neerslaan in een gebied, dat dit weer gecompenseerd wordt. Aan de ene kant moeten activiteiten kunnen plaatsvinden aan de andere kant moet de natuur er niet mee geschaad worden." Foar de minsken fan de bousektor dy't woansdei op it Maliefjild stean, is it wol dúdlik. It kin sa net langer mei de PFAS- en stikstof-ympasse.

Wurkjouwersfoarsitter ûntefreden

In soad minsken út de bousektor hawwe op de demonstraasje oan it wurd west, lykas Maxim Verhagen fan Bouwend Nederland, mar ek Hans de Boer as foarsitter fan de wurkjouwers. "Ik bin de earste wurkjouwersfoarsitter dy't hjir demonstrearret yn de skiednis. Is it net moai?", seit De Boer.

Hans de Boer is net tefreden oer de PFAS-problematyk en de polityk: "Sy binne no wol yn beweging, mar sy tinke dat sy noch in moanne hawwe. Mar de problemen binne der no: huzen wurden net boud en minsken reitsje harren banen kwyt. Der is hjoed in praktyske oplossing nedich."

Steatssekretaris Stientje van Veldhoven jout oan dat sy har bêst docht foar de PFAS-problematyk, mar dat it wol 1 desimber wurdt. "Wy hawwe juster mei hat sprutsen, mar sy wit no al wat de PFAS-grins wurdt: ien mikrogram. Ik haw tsjin har sein mar alfêst in needmaatregel troch te setten, mar sy wol it ôfwachtsje. De polityk moat no út de hoeke weikomme," seit De Boer.