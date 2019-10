Boudewijn de Groot: "Een ode aan de zingbaarheid van de Friese taal"

Cees de Wolff is al sûnt syn pubertiid wei fan de ferskes fan Boudewijn de Groot. "Hy hat safolle moais makke." De sakeman hat dêrnjonken in passy foar taal en is oan de slach gien mei it oersetten fan de ferskes. "Ik haw de ferskes net letterlik oerset, want dat past net altyd. Ik haw mear de romte nommen om safolle as mooglik by it gefoel fan it orizjineel te bliuwen."

Earst wat ôfhâldend

Neffens Cees wie Boudewijn de Groot earst wol wat ôfhâldend. "Hy tocht fêst: der hawwe je wer ien dy't wat wol. Mar wat langer oft it kontakt duorre, wat waarmer en entûsjaster er waard."

De Groot is wiis hoe't de cd wurden is. Hy wie der net wis fan oft it Frysk wol sa geskikt wie om op muzyk te setten. "De taal heeft heel harde klanken, maar toen ik de liedjes hoorde blijkt dat de taal heel goed zingbaar is."