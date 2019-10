Frysk yn it ûnderwiis leit stil: deputearre Poepjes hopet op ynhelslach

De Provinsje hat it nije kurrikulum foar it Frysk op 1 april stilset. De wurkgroep dy't betelle mei de fernijing fan it Frysk oan de slach gien wie, hie mooglik Europeesk oanbestege wurde moatten. Dat wurdt no útsocht.

De fernijing fan de lesprogramma's yn de oare fakken binne al op 10 oktober oanbean oan minister Slob. Deputearre Poepjes wol net allinne de efterstan by it ûntwikkeljen fan nije lesprogramma's Frysk ynrinne, mar ek soargje foar yntegrale oanpak mei bygelyks it Ingelsk en Nederlânsk.

Spandoek: in bernerjocht

Doe't fraksjefoarsitter Corlienke de Jong fan de FNP de fragen stelde oan deputearre Sietske Poepjes, waard der in spandoek ûntbleate op de tribune fan de besikers. Dat moast fan kommissaris fan de Kening Arno Brok fuorthelle wurde.