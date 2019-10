100 jier Amateurtoaniel Fryslân wurdt fierd mei 'De Foarstelling'

Neffens it toaniel ferwiist de namme 'De Foarstelling' nei de ynhâld: oan de hân fan werkenbere situaasjes en emoasjes wurdt yn in muzikale foarstelling in byld jûn fan it meitsjen fan in foarstelling. It is in reisfoarstelling, dy't net allinne yn it Posthuis Theater te sjen is.

Under lieding fan regisseur Tineke Broers fan Burgum en muzikaal lieder Tseard Nauta fan Baard is 'De Foarstelling' yn mear as oardel jier ta stân kaam. Der is moannen efter inoar repetearre yn in loads yn Nij Beets. Der dogge 18 amateur-toanielspilers oan mei.