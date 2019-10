Meifaller Ryk helpt mooglike bou doarpssintrum Donkerbroek

It byld fan jild út it fûns is positiver dan dat yn maaie wie. Yn 2020 is der goed 200.000 euro mear beskikber en foar de jierren dêrnei gemiddeld sels 700.000 euro. Mar oft it ekstra jild fan 2022 ôf ek noch beskikber is en yn hokker mate, bliuwt ûnwis. Krekt op dat momint wurkje de lêsten fan it doarpssintrum troch yn de begrutting fan de gemeente. Wethâlder Marcel Bos wol it takom jier besjen as ek dúdlik is hoe't de gemeente 2019 finansjeel ôfslút. De fraach is oft de gemeenteried fan Eaststellingwerf dêr op wachtsje wol.