Briedende greidefûgels better yn byld troch gearwurking

It BFVW (Bond van Friese Vogelwachten), Sovon Vogelonderzoek, de boeren dy't oan agrarysk natuerbehear dogge yn it Kollektivenberied Fryslân en natuerbehearders It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wurkje al gear yn it saneamde 'Olderterp oerlis.' Dêr komt de winsk ek wei om de greidefûgeltellingen te kombinearjen.

By de presintaasje tiisdeitemiddei yn it Provinsjehûs yn Ljouwert makke eltsenien ek dúdlik dat der genôch animo is om de gearwurking út te wreidzjen. Dy gearwurking kin der ta liede dat goeie greidefûgelgebieten grutter wurde en dat der ferbiningen komme tusken de goeie gebieten.

Maitiid wie noch net sa ferkeard

De sifers sels oer dizze maitiid lykje hielendal net sa ferkeard. Benammen it tal piken dat grut wurden is, is oer it algemien foldwaande om fûgelstân op itselde nivo te hâlden. Dat komt mei troch it goeie mûzejier wêrtroch rôfbisten genôch te fretten hawwe. Allinnich op de measte Waadeilannen gie it stikken minder: benammen op Skylge. Mooglik hawwe de greidefûgels dêr ekstra te lijen hân fan de drûge simmer.