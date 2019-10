NHL Stenden op tredde plak bêste hegeskoallen yn 'Keuzegids HBO 2020'

Yn de gids krije els jier de bêste opliedingen in kwaliteitssegel topoplieding. Sa is de oplieding Maritiem Officier fan it Maritiem Instituut Willem Barentsz foar de 7e kear bestimpele mei dizze segel. Yn Emmen hawwe de opliedingen Chemie en de PABO foar de fierde en tredde kear de kwaliteitssegel krigen. Neffens de skoalle binne dit foarbylden fan studzjes dy't opliede ta beroppen dy't relevant binne yn de regio.

Toerisme en hotelmanagement

Nij dit jier is de taheakking fan de 'associate degrees' (Ad). Nei dizze foarm fan twajierrich praktykrjocht HBO-ûnderwiis is hieltyd mear fraach fan it wurkfield út. Neffens de gids ûnderskiedet NHL Stenden har mei Ad's foaral op it mêd fan toerisme en hotelmanagement.

NHL Stenden is ferline jier ûntstien troch in fúzje tusken NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De nije skoalle hat goed 24.000 studinten, 2.200 meiwurkers en 12 fêstigingen .