Hattrick Ladan wichtich foar Cambuur: "Hy sjit se binnen. Bam!"

'We moesten gewoon winnen'

Cambuur wûn úteinliks dan wol mei grutte sifers, mar hie it yn de earste helte lestich mei de amateurs, seach ek Delano Ladan. "Het is een stugge ploeg. De eerste helft hadden we het nog vrij lastig, maar in de tweede helft was het kwaliteitsverschil zo groot, dan moeten we gewoon winnen."

Cambuur kaam oan it begjin ek goed fuort, doe't Mac-Intosch in bal fan de line helle. "Je moet hier zeker niet achter komen, dan had het een hele andere wedstrijd kunnen worden, dan hadden we misschien een verlenging op net gewonnen."