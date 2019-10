Undersikers advisearje mear tafersjoch by sânplaten op It Waad

De ûndersikers jouwe harren advys yn de evaluaasje fan it farseizoen 2018 op It Waad. Dêryn sizze se ek dat de measte boatsjefarders harren oan de regels op it Waad hâlde.

Ut de evaluaasje docht ek bliken dat yn 2018 mar krekt wat mear rekreaasjefarders op it Waad west hawwe as it jier dêrfoar.

It is foar it tredde jier op rige dat it farseizoen evaluearre wurdt. Dat wurdt dien yn it ramt fan it Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (Ik pas op het Wad).