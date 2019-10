Cambuur bekeret fierder nei simpele oerwinning op amateurs Goes

Al gau nei it skoft kaam Cambuur op 0-2, doe't Stanley Akoy in mislearre foarset foar de fuotten krige en de bal hurd yn de rjochterhoeke skeat.

Dyselde Akoy krige ek in grutte kâns op 0-3, mar syn skot gong rjocht op Goes-doelman Meulmeester ôf. Tweintich minuten foar tiid wie it foar Mac-Intosch wol raak. Hy kaam troch it midden fan it fjild nei foaren en krige romte om de bal binnen te sjitten. Ek Mac-Intosch krige gau in kâns op syn twadde fan de jûn, mar hy skeat krekt oer.

In kertier foar tiid slagge dat Ladan wol nei in foarset fan debutant Doke Schmidt. Schmidt soarge der trije minuten letter ek foar dat Ladan syn hattrick meitsje koe. De spits skeat binnen nei in moaie stekpass fan de Feanster.