Roeiwedstriid Fryslân tsjin Grinslân: "Oxford-Cambridge fan it Noarden."

De race wie yn de earste helte fan 1900 in grut sukses, mar de Twadde Wrâldkriich makke dêr in ein oan. De reden dêrfoar is net bekend. "Om de een of andere reden hield de race in 1944 op. Waarom precies, weten we niet. Dat het met de oorlog te maken heeft spreekt voor zich," seit van Beilen.



No is de race dus werom. Dat er holden wurdt yn novimber, is wol nuver, mar neffens Van Beilen komt dat om't it idee spontaan wie. "We moesten alles op het laatste moment regelen," seit Van Beilen wylst er de brief der wer by pakt. It sil net waarm wêze om by de race te sjen, mar Van Beilen hopet dat dat gjinien tsjinhâldt.