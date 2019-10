Queer Cinema-programma yn Neushoorn

IepenUP

It wyklikse praatprogramma IepenUP stiet woansdei 6 novimber yn it ramt fan Queer Cinema. Te gast binne binne filmmakkers en queers dy't dêroer fertelle, mar der sille ek films fertoand wurde. Sa is de dokumintêre 'm/f/x' te sjen wêryn't in transfrou yn Hondoeras, in transman yn Fjetnam en in transgender, non-binêr persoan út Nederlân portrettearre wurde.

Films

Op tongersdei 7 novimber is de film Rafiki te sjen. Dat gier oer in opbloeiende leafde tusken twa jonge Keniaanske froulju. Troch famylje en politike druk soarget harren leafde derfoar dat se kieze moatte tusken feiligens en lok. De film is ferbean yn Kenia.

De film Carmen & Lola wurdt op freed 8 novimber fertoand. Dêryn wurdt it ferhaal ferteld oer twa lesbyske famkes yn de Romamienskip. Yn dizze mienskip is homoseksualiteit in sûnde.

Sneon 9 novimber is Galore te sjen oer dragqueensensaasje Lady Galore, Sander de Baas. Nei de film is der in mooglikheid om fragen te stellen oan de regisseur en Sander de Baas sels.

De film Retablo is snein te sjen. De 14-jierrige Segundo giet yn dizze film op in dei mei syn heit nei de merk en dat soarget foar in grutte smet op it byld dat Segundo fan syn heit hat.