F-16 makket foarsoarchslâning mei parasjute op Fleanbasis Ljouwert

Ut foarsoarch stie de brânwacht fan de fleanbasis klear by de lâningsbaan, mar dy hoegde net yn aksje te kommen. De piloat brûkte in parasjute om it tastel feilich oan de grûn te krijen.

De technyske tsjinst fan Definsje sil sjen wat der krekt oan de hân wie. It komt faker foar dat in F-16 in tastel in foarsoarchlâning makket.