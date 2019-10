Justysje wol miljoenen ôfpakke fan kriminelen yn grutte Fryske drugssaak

Ien fan de manlju waard yn oktober 2017 delsketten foar syn hûs yn Dronryp. Doe waard al rekken hâlden mei in ôfrekkening yn it kriminele sirkwy. Yn de grutte drugssaak waarden alve minsken feroardiele ta wurkstraffen en finzenisstraffen oant twa jier.

It jild dat de feroardielden fertsjinnen mei de drugshannel, wol justysje no op grûn fan de 'pluk-ze-wet' fan harren ôfpakke. Neffens parse-offisier Gerben Wilbrink is it belangryk om sjen te litten dat misdied net leannet. It giet faak om grutte bedragen, seit er. "Wij vinden dat mensen dat moeten terugbetalen en niet mogen houden."

Previntyf

It slagget justysje faak wol om it jild ôf te pakken, seit Wilbrink. "In de regel lukt ons dat aardig. We besteden er ook heel veel aandacht aan, op het moment dat we een actie hebben, om al goederen in beslag te nemen, zodat we die alvast binnen hebben." It giet dan bygelyks om djoere auto's, bankrekkens, wenningen, sieraden, djoere klean en kompjûters. Neffens Wilbrink wurket dit faak al previntyf. "Dat ziet de omgeving ook, dus dat doet echt pijn."