Trije Fryske klups yn aksje yn bekertoernoai: Omrop Fryslân is derby

De tsjinstanner fan Cambuur, GOES, spilet yn de tredde difyzje. Dy sit dus by Harkemase Boys en ONS Snits yn de kompetysje. GOES komt net allinnich fan Goes (yn Seelân), mar is ek in ôfkoarting foar Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk. De ploeg pleatste him foar de KNVB-beker troch in de foarrondes te winnen fan Huizen (3-2) en Silvolde (3-2).