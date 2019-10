Gemeente makket stiennen op Nijstêd dizze wike stroever

Dat it effekt fan de behanneling yn 2017 net trije jier trochset is, hat te krijen mei fersmoarging, seit de gemeente. De leveransier fan dy behanneling komt no mei in nij foarstel. Dêrtroch wurde de groeven en poriën wer iepener, wêrtroch't de stiennen wer stroever wurde.

Nijestêd bliuwt iepen

It reinigjen fan de stiennen sil dizze wike plakfine yn de jûnen en nachten fan woansdei op tongersdei, en fan tongersdei op freed. De Nijstêd bliuwt dy nachten wol iepen. De kommende moannen bliuwt de gemeente de stroefheid kontrolearjen.