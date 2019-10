Femke Kok is 19 jier, komt fan Nij Beets en heart by de grutste reedrydtalinten fan de wrâld. Ferline jier waard se wrâldkampioen by de junioaren. Dat kin se dit jier wer wurde en se wol har pleatse foar in wrâldbekerwedstriid. "Dat sit der wol yn." Yn ús rige oer Fryske topriders sjogge wy tiisdei yn diel twa nei Femke Kok.