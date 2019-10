Dochs jild om Kanadeeske feteranen by fiering 75 jier frijheid Fryslân te krijen

Der wurdt dochs jild beskikber steld om fjouwer Kanadeeske feteranen, dy't Fryslân 75 jier lyn befrijd hawwe, takom jier by de betinking hjirhinne te heljen. De Stichting Canadian Liberators, in susterstichting fan it Befrijdingsfestival Fryslân, hie in fersyk fan 40.000 euro oan subsydzje yntsjinne, mar dat waard earder ôfwiisd. Nei fragen fan PvdA Fryslân deroer, is no besletten om dochs mei jild oer de brêge te kommen.