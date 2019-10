100 jier radio: distribúsjeradio en Radio Oranje

Radiodistribúsje wie in fasiliteit foar it trochjaan fan radioprogramma's fia in kabel. Minsken dy't hjirop oansletten wiene, hiene in speaker yn 'e keamer. It wie dus goedkeaper dan sels in radiotastel oanskaffe. Faaks wie de kwaliteit fan de ûntfangst ek noch in stik better.

John Beenen fersoarge de distribúsjeradio yn Langsweagen, De Tynje, Gersleat en Lippenhuzen. "By us kaam in stjoerder te stean en der moast in netwurk komme; betriedding fan hûs nei hûs."

Skeakelkastke

Hy hat de offisjele papieren noch yn in map sitten. Abonnees krigen in skeakelkastke oan 'e muorre mei in lûdsprekker. Der koe meastentiids skeakele wurde tusken twa lanlike stjoerders en nei de útstjoeringen dy't John Beenen sels fersoarge. Yn it hok efter hûs draaide hy plaatsjes.

"Us heit hold dan bygelyks op sneintemiddei in 'grammafoonplatenmiddag'. Dan draaide hy allegearre plaatsjes fan ferskillende artysten. Ja dan wie hy as it ware in DJ."