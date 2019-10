Tsien finalisten fan sjongfestival Liet 2019 bekend

By de onlinestimming binne troch it publyk yn totaal mear as 1800 stimmen útbrocht. Foarsitter Gerard van der Veer fan Liet is dêr wiis mei. "Ferline jier waarden der 1200 stimmen útbrocht. No sa'n 600 mear, in stiging fan 50 persint."

Liet International

De winner fan Liet 2019 sil yn 2020 Fryslân fertsjintwurdigje op Liet International. Dit Europeeske festival foar lieten yn minderheidstalen fynt yn april plak yn Aabenraa, Denemarken.