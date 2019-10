Kollum: "Fanne doad en ut leven"

Gedda, Gepke en Jilles saten op een bank fooran en Ale ston in un witte furehoutene kist, die der útsag of ie die selde middag nog even gau anskaft wadde bij de IKEA, tegeliek met nog wat sellefboukasten en beddegúd en sù meer. Jilles sag achterem. Inne gauweghied teldenie, ferspreid overe saal, twaalef mînsen. Daar hadde nooit sun groate rúmte foor hoeven. Nou ja, hoefeul súden der later foor hem komme? De annere keren dat Jilles der sitten hadde, faak wel met Ale sellefs, haddenie altieten geintsjes maakt. Inne koffiekamer befoorbeeld: ' Ja die cake die bakke se hier sellef gaat even met de oven in ferser kest ut niet krije ôhniettan?'

Mar alle roeptoeterbravoere wadde út em futlopen en hij sat as un lekke ban op sien plak. Nou sú niks ut selde meer weze sien groate frien sien liefste sidekickpispaaltsje foorbij foorgoëd. Der kwam un frou naar foren lopen die namens de femilie wat woorden spreke sú. Gepke hadde met hur praten en fan alles ferteld over froeger en wat foor mesiek der komme must, al dát soort saken, die je inne gaosgeest en ut ferdrietkopke niet gau oversichtelek tefoorskien hale. Jilles en frou hadden der niet bijsitten en lústerden nou naar ut ferhaal. ' Wat!?', docht Jilles ' Inne bouw sitten?...faren?...sit ik hier wel bij de goeie?...De frou stopte even met hur ferhaal en even later klonk un nummer fanne Rolling Stones 'Time is on my side Yes it is'.

The Rolling Stones?...daar wadde Jilles niet fan oppe hoogte, hij docht dat Ale fan piratemesiek houde dan haddenie dat faren, waar die oek niks fan wist, miskien nog plaatse kannen. ' Ale halve soal waarom bist der nou oek tussenút knepen sù mar onner ut stofsúgen noatebene in mekaar sakt de stekker der út fut.' Jilles wú oek wat sêge hij wú ut mîns, dat ut goëd bedoëlde, de mikrefoan wel út hannen skeure en ut levensferhaal fan Ale folns Kúkentsjebier dan fansellefs, wel de saal in skreeuwe, dat de weinegen die der saten wisten hoe ut werkelek in mekaar sat.

Mar Jilles kwam oek tot ut lichtend insicht dat je soms eileks niks fan mekaar wisten, oek al waren je altieten met mekaar weest en hadden je sùfeul saken tegare onnernommen. Hadden Gepke en Ale mekaar foor ut eerst troffen op Leewadder feemerkt?...wat hadden se daar te soeken had inne goeieghied?...fare?...feeteelt?...ut must niet idioater wurde allemaal. Op ut ein fanne dag maakte ut niet út. Jilles en Gedda súden der weze foor Gepke en miskien súden se de ferhalen fan ut leven fanne anneren binnenkort wat dúdeleker krije kenne. Of ut bleken gewoan alternatieve feiten te wezen die Gepke bedocht hadde om alles wat mooier te maken.

Inne koffiekamer ston Jilles met un bakje koffie en un plak cake Hij keek nare keek en sú wat sêge mar de grappen en flauwekul waren heul fer fut fandaag. Jilles en wie wel?...wú hier niet weze hij wú met Ale sitte te fissen bij de kop fanne Afslútdiek of waar dan oek mar.

'Jilles Jilles wilst fan mij oek un stukje broad met spekuloospasta dat krij ik niet fut dan blieft mien kûnstgebit fastsitten.' 'Toe dou nou mar even koopman ouwe Prîns Kukident gaan der anners mar met fissen fangst miskien un seemeermin met súkersiekte die even an dien suurstokje súge wil.' 'Altieten die afwaaide praat Jilles...kest oek es un bitsje normaal doën?' 'Gaat ut Jilles?', froeg Gedda mar Jilles sag en hoorde niks meer. Groate tranen rolden over sien wangen en hij kon em gewoanweg niet goëdhouwe. 'Nou Ale hest ut foor mekaar kregen seun nou bin IK de skriëmer wurden.'"