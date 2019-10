Harkemase Boys ferwachtet 4.000 taskôgers by bekerwedstriid tsjin FC Grins

Ek foar de trainer is de bekerwedstriid tsjin Grins bysûnder. "Ja, dit is geweldich. Sokke wedstriden makkest net sa faak mei. En no moatte wy soargje dat wy de kop der by hâlde. Wat myn plan is? It giet my wat te fier om dat no út te lizzen. Mar in kâns hawwe wy altyd. Ik ferwachtsje der wol wat fan."

Fysioterapeut fan de tsjinstanner

Foar Harkemase Boys-spiler Jesse Renken is de wedstriid tsjin Grins in bysûndere. Renken wurket as fysioterapeut by de tsjinstanner fan woansdei. "Het is überhaupt een unieke wedstrijd als je tegen een profclub mag aantreden. Maar deze is heel bijzonder nu het om mijn werkgever gaat."

Renken ûnderfynt dat de lêste dagen ek. "Ik loop wel eens ergens binnen en dan is het: 'Sst.., stil, Jesse is er.' Dat is gewoon leuk." Renken hat nocht oan de wedstriid. "Ik denk dat je er hoe dan ook van moet genieten, maar als je er aan begint met het idee dat je er niets te zoeken hebt, dan kun je beter niet gaan voetballen. Er zijn wel meer stunts geweest in het bekertoernooi. Laten wij daar ook eens aan mee doen. Als dat gebeurt, dan ga ik de volgende dag extra vroeg naar mijn werk."