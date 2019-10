Komst F-35 soarget foar bliidskip en noed

Kommandant Arnoud Stallman fan de Fleanbasis Ljouwert begrypt de eangst. Sels tinkt er dat it tafalle sil: "Ik baseer mij dan op de belevingsvluchten die we hadden in 2016. Daar was ik bij en er is onderzoek gedaan. De uitkomst was dat er niet veel verschil is."

Oant 20 desibel mear

Geert Verf fan Marsum hâldt him al skoften dwaande mei de komst fan de F-35 en de gefolgen foar de omjouwing. Hy sit út namme fan doarpsbelang Marsum al jierren yn de Kommisje Lûdshinder. "Dy belevingsvluchten hawwe by my in oar byld jûn. Benammen by de lâning makket it tastel mear leven. Oant wol 20 desibel mear."

De Peel weriepenje om mear lûdsromte te kreëarjen

Verf syn ferwachtingen binne dan ek leech: "Ik bin hiel benijd oft it allegearre noch kloppet. Dat it tastel mar krekt wat mear leven makket as de F-16. En benammen dan ek hoefolle oft der mei flein wurdt. De Loftmacht wol samar in âlde fleanbasis weriepenje." Verf hat it oer fleanfjild De Peel yn Noard-Brabân. Definsje wol dat weriepenje om sa lûdsromte te kreëarjen foar de F-35's.