Weidumer fanfare makket him op foar spesjale Buro de Vries-útstjoering Hanso Idzerda

Yn in âld kranteberjocht waard de 'playlist' fan de earste radio-útstjoering fûn, wêrnei't it korps oan de slach gie. It wie noch wol efkes sykjen nei de goede arranzjeminten, want in soad nûmers wiene sa âld en net foar de blazers lykas dy yn it Weidumer korps skreaun.

Binnen in pear dagen alles leare

Diriginte Ria Fennema hie it der noch goed drok mei en no moat it hiele korps binnen in pear dagen de nûmers noch leare. Dochs hat Fennema der fertrouwen yn: "We zijn de lijst doorgegaan van die eerste uitzending en we hebben gekeken wat voor ons haalbaar was. Aanstaande zaterdag hebben we nog een extra repetitie en dan zijn we er helemaal klaar voor."