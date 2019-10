Boargemaster It Amelân oerwaget oanklacht fanwege "vuilspuiterij"

De beskuldigingen komme nei oanlieding fan de diskusje oer it wol of net tastean fan de bou fan in wellnesssintrum op it eilân. Guon eilanners binne benaud dat it eilân yn hannen falt fan projektûntwikkelders. Dit is in plan fan ûnder oaren Harry Wester.

De riedsgearkomste fan moandeitejûn wie rûzich mei in folle tribune mei guon eilânbewenners dy't de Amelanner flagge op 'e kop op de rêch hiene.

Uteinlik is der net debatearre oer it wellnesssintrum. Riedslid Siard Bonthuis fan Amelân Eén rôp de ried op it ûnderwerp fan tafel te heljen, omdat der noch tefolle ûndúdlikens is oer wat de projektûntwikkelers wolle. In mearderheid fan de ried stipe de oprop. It punt gie fan de aginda.