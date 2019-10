VIDEO: Caroline de Groot in het Polytburo: "Actievoerende boeren vervolgen"

De klimaatactivisten die in Amsterdam en Den Haag het verkeer blokkeerden, zijn wel vervolgd. Er zijn boetes uitgedeeld en sommigen hebben in de cel gezeten. Dat de boeren vrijuit gaan, vindt De Groot, oud-officier van justitie, niet rechtvaardig. Daar komt nog bij dat klimaatdemonstranten in Leeuwarden, die hun actie wel aangekondigd hadden, vanwege de boeren een andere route moesten nemen.

De Groot gaf toe dat haar partij in de problemen zit. Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van Ouderbekoop werd door het bestuur aan de kant gezet. Hij wilde dat de partij opener wordt, en dat er ook meer inbreng komt van regionale afdelingen. In januari zal de Partij voor de Dieren in een congres over de zaak praten. De Groot is bereid om daarop te wachten.

De Partij voor de Dieren is klein in Fryslân: in Provinciale Staten hebben ze een zetel, en datzelfde geldt voor de gemeenteraad van Leeuwarden. In andere gemeenten in Fryslân is de Partij voor de Dieren niet vertegenwoordigd.