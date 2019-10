FNP trunet by Deputearre Steaten oan op ferset tsjin ferhierdersheffing Ryk

De ferhierdersheffing is yn 2013 oplein troch it regear oan de wenningkorporaasjes. De FNP hat skriftlike fragen steld oan de deputearren oft se yn aksje komme wolle tsjin de heffing. Yn harren antwurd jouwe de deputearren oan dat sy it ek net iens binne mei de maatregels en dat se de ûntwikkelings dêroer sekuer yn de gaten hâlde.

Grutte stêden krije jild wol werom

It kabinet krijt troch de heffing 1,7 miljard ekstra binnen. Nei protesten is der wer 100 miljoen weromgien, benammen nei de grutte stêden. It plattelân yn de regio profitearret der net fan, seit Sijbe Knol fan de FNP.

IPO moat mei de fûst op tafel slaan

Krol fynt dat it kolleezje by it Ynter Provinsjaal Oerlis (IPO) mei de fûst op tafel slaan moat om dizze heffing oan de oarder te stellen en druk te setten op it regear. De moasje liket in mearderheid yn de provinsjale steaten te heljen.