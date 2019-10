Kwekers dogge alle war om tomatefirus bûten de doar te hâlden

Wy dogge ús bêst om it firus bûten de doar te hâlden, seit tomatekweker Marco van Overbeek fan Bitgum. As der in fertinking is, moat dat trochjûn wurde oan de NVWA, folge troch in kontrôle. Yn it slimste gefal moat it hiele bedriuw romme en ûntsmet wurde. It firus is net skealik foar minsken, mar de tomaten binne wol ûnferkeapber en dat betsjut in grutte skeapost foar de kweker.

Sikehûzen

By guon bedriuwen yn it Westland binne de maatregels sa strang dat it wol sikehûzen lykje, neffens Van Overbeek. Yn Fryslân gean se dy kant ek út, sa ferwachtet er. Goede foarsoarch it needsaaklik, want der is noch net folle bekend oer it firus en dus ek net oer in eventuele bestriding.