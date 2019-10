Ek túnmanlju en partikulieren troffen troch PFAS-regels

De nije PFAS-regels treffe net allinnich de bousektor, mar ek túnmanlju en harren klanten. As der in te hege konsintraasje fan de giftige stoffegroep yn de grûn sit, mei dy grûn net ferpleatst wurde nei in plak dêr't it noch skjin is. En dat is in útdaging foar in soad bedriuwen, want dy stoffen sitte yn mear as 85 persint fan de grûn.