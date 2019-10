FIDEO: Film Grutsk moat imago boerelibben opkrikke

De film wol sjen litte wat boeren dogge en wat boeren driuwt. It boerelibben is bot yn feroaring. It lân feroaret, de regels feroarje, de techniken en ek it byld dat in soad minsken hawwe fan it boerelibben. Filmmakker Rob Busquet folge foar Grutsk seis boeren fan ferskillende bedriuwen. Sy fertelle wat it betsjut om boer te wêzen, hoe't se omgean mei de feroaringen en wat se sels wolle soene.