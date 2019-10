Sportcast: "Natuurlijk vind ik die kritiek niet leuk, maar je went er wel aan"

SC Hearrenfean hat noch hieltyd gjin haadsponsor, wylst Roozemond yn de simmer noch sei dat der binnen twa wiken in haadsponsor wêze soe. "Natuurlijk willen we allemaal een hoofdsponsor en natuurlijk had ik geen datum moeten noemen", seit Roozemond, "maar we waren al voor 99 procent rond."

Doe't Roozemond ynstapte wie it neffens him in gaos by de klup, de situaasje wie noch slimmer as er tocht. Mei dêrtroch is it dreech om sponsoaren te finen. "Ik ga dan naar grote sponsoren uit het verleden en dan hebben we het over koetjes en kalfjes en de bedrijfsvoering, maar als de club ter sprake komt, dan worden er dingen geroepen die het volstrekt onmogelijk maken dat deze mensen nog wat voor de club doen. Dat is doodzonde, want er is zoveel schade geleden, ook op het persoonlijke vlak, dat die mensen zich van de club afkeren."

Negativiteit ombûgje

Roozemond docht der alles oan om dat negative sentimint om te bûgjen. "Daarom ben ik trots dat er weer rust is, dat we een hang naar continuïteit hebben. De humor is weer terug op de werkvloer en we weten waar we mee bezig zijn."

SC Hearrenfean hat te krijen mei in operasjoneel tekoart. Neffens Roozemond is dit tekoart te grut foar in klup as Hearrenfean en dogge se der alles oan om dit werom te bringen, mar "van het operationeel tekort zullen we nooit afkomen en dat is ook niet erg, alle teams in de eredivisie hebben een groot operationeel verlies".