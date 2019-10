De wintertiid is wer yngien en dus kinne we ús wer opmeitsje foar in nij reedrydseizoen. Fan freed ôf stiet yn Thialf it wrâldbekerkwalifikaasjetoernoai op it programma. Reina Anema fan De Gordyk stiet dêr ek oan de start om krekt as ferline jier wraldbekertickets te feroverjen. Mar de 26-jierrige reedrydster hat ek noch in oare passy.