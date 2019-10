Hilda Boesjes hâldt op as direkteur stichting Yr. D.F. Woudagemaal

Neffens Wetterskip Fryslân sit har taak der no op en wurdt sy fan 1 jannewaris ôf foar it Wetterskip adviseur op it mêd fan eksterne relaasjes en represintaasje. Har wurk by it Woudagemaal wurdt foarearst oernommen troch lokaasjemanager Yldau de Boer.

"Mijn opdracht is volbracht," seit Boesjes sels. "Samen met 120 vrijwilligers is bewezen dat ons bezoekerscentrum in een behoefte voorziet. Verder zijn langgekoesterde wensen tot verdere opwaardering in gang gezet. De organisatie staat klaar voor een nieuwe beleving."

Neffens Wetterskip Fryslân hat Boesjes in grutte rol spile yn it sichtber meitsjen fan it Unesco-Wrâlderfgoed by it grutte publyk.