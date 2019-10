FNP hâldt foto-aksje as stipe foar opsletten Katalaanske lieders

"It mei net sa wêze dat it útoefenjen fan it demokratysk rjocht op selsbeskikking útrint op swiere finzenisstraffen", seit Sybren Posthumus, Steatelid foar de FNP.

"It organisearjen fan in referindum en minsken stimme litte kin net in misdied wêze yn in goed funksjonearjende demokrasy. Yn ynternasjonale ferdraggen fan de Feriene Naasjes is yn it earste artikel fêstlein dat alle folken sels beslute kinnen oer de eigen takomst."

Foto as solidariteit

Dêrom wol de FNP kommende woansdei krekt foar de Steategearkomste op de foto foar it provinsjehûs om solidariteit te betsjûgjen mei de Katalaanske kollega's. It wurdt dan in groepsfoto mei bygeande poster. De FNP nûget de oare Fryske Steateleden en meiwurkers ek út om mei op de foto te gean.