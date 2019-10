De brânwacht fan Snits is sneintejûn oproppen nei de Marnezijlstraat yn Snits. Dêr soe in frjemde lucht yn in wenning hingje, de bewenners fertrouwden it net. De brânwacht kaam der lykwols efter dat de rook wierskynlik út it rioel wei komt. Sy hawwe de bewenners advisearre it hûs goed te fentilearjen.