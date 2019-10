East-Fryslân ynspirearret de AFUK by aksje foar mear Frysk yn de supermerk

It giet by EDEKA net allinnich om de opskriften. De klanten wurde wolkom hjitten mei de Eastfryske groet 'Moin' en kinne ek alle bestellingen yn de streektaal dwaan. Meiwurkers dy't de taal noch net kinne, meie yn wurktiid op Eastfryske les. Yn de winkel wurde alle produktgroepen úttsjutte yn it Eastfrysk en dat liket sa út en troch dochs wol aardich op ús Frysk. Sa hjitte 'Waschmittel' yn it Eastfrysk 'Waskmiddels' en hinget boppe it maandverband in buordsje mei de tekst 'Froolüüsaken'.

Ek oare praktyske meidielingen binne yn it foarste plak yn it Eastfrysk, lykas 'Disse Kass is för en körten Tied dicht'. By de formule heart ek ekstra omtinken foar produkten út de eigen streek.

'Haadkantoaren bûten Fryslân bepale'

De AFUK is fan doel om noch dit kalinderjier ien of mear Fryske supermerken te foarsjen fan Fryske opskriften. "It brûken fan de eigen taal kin in supermerk folle oantrekliker meitsje foar de klanten", seit Fokke Jagersma fan de AFUK. "It soarget foar mear bining foar de minsken út eigen doarp en streek, mar it makket de winkel ek nijsgjirriger foar toeristen." Dat it Frysk oant ta ta mar in bytsje yn supermerken brûkt wurdt komt neffens Jagersma benammen omdat it faak haadkantoaren bûten Fryslân binne dy't útmeitsje hoe't de winkels der út sjogge en alle beboerding oanleverje.

"Wy moatte hjir yn Fryslân sjen litte hoe't je ek mei taal en meartaligens omgean kinne", seit Jagersma. Mear Frysk yn it strjitbyld én mear Frysk by it bedriuwslibben binne spearpunten foar de taalbefoarderingsorganisaasje. Supermerken dy't hjiroan meidwaan wolle kinne har by de AFUK melde.